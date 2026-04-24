2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Schöne blikt terug naar Ajax-jaar 2018/19: "Zelden zoveel plezier"

Thomas
bron: Ajax
Lasse Schone valt in tegen Ajax
Lasse Schone valt in tegen Ajax

Voor Lasse Schöne blijft het seizoen 2018/19 bij Ajax een periode om nooit te vergeten. De Deense middenvelder kijkt met warme gevoelens terug op dat jaar, waarin de Amsterdammers de dubbel pakten en Europa veroverden met sprankelend voetbal.

Hoewel de halve finale van de UEFA Champions League tegen Tottenham Hotspur uiteindelijk een bittere nasmaak gaf, overheerst trots. "Als we door waren gegaan, stonden we uiteindelijk met die beker. Dat was het gevoel. We speelden goed voetbal. Het was allemaal heel leuk. We hadden plezier met elkaar, we hadden een leuke groep", blikt Schöne terug in gesprek met Ajax.nl.

Volgens de routinier zat de kracht van dat elftal niet alleen in kwaliteit, maar ook in de onderlinge sfeer. "Die combinatie was zo leuk. Ik heb zelden zoveel plezier gehad in voetbal. Het hangt natuurlijk wel samen met goed spelen en winnen. Het was een geweldig jaar. De mooiste uit mijn carrière."

Gerelateerd:
Óscar García

Vermoedelijke opstelling Ajax: García voert meerdere wijzingen door

0
Takehiro Tomiyasu

Tomiyasu betrekt ontslag Grim op zichzelf: "Voelde me schuldig"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Lasse Schöne
Wout Weghorst knuffelt Steven Berghuis na een goal

Wout Weghorst alsnog van Ajax naar FC Twente? "De weg ligt open"

0
Jong Ajax viert goal van Don O'Niel

VIDEO | Samenvatting: Jong Ajax dankzij Don O'Niel langs Jong PSV

0
Rafael van der Vaart

Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"

0
Ronald Koeman jr. en Jeff Hardeveld

Telstar-speler naar Ajax? "Wil het liefst in Nederland blijven"

0
Paul Reverson

VIDEO | Ajax gaat ook in oefenduel met FC Twente nipt onderuit

0
Maher Carrizo

Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis

0
Erik ten Hag in De Grolsch Veste

FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"

0
