Schöne blikt terug naar Ajax-jaar 2018/19: "Zelden zoveel plezier"
Voor Lasse Schöne blijft het seizoen 2018/19 bij Ajax een periode om nooit te vergeten. De Deense middenvelder kijkt met warme gevoelens terug op dat jaar, waarin de Amsterdammers de dubbel pakten en Europa veroverden met sprankelend voetbal.
Hoewel de halve finale van de UEFA Champions League tegen Tottenham Hotspur uiteindelijk een bittere nasmaak gaf, overheerst trots. "Als we door waren gegaan, stonden we uiteindelijk met die beker. Dat was het gevoel. We speelden goed voetbal. Het was allemaal heel leuk. We hadden plezier met elkaar, we hadden een leuke groep", blikt Schöne terug in gesprek met Ajax.nl.
Volgens de routinier zat de kracht van dat elftal niet alleen in kwaliteit, maar ook in de onderlinge sfeer. "Die combinatie was zo leuk. Ik heb zelden zoveel plezier gehad in voetbal. Het hangt natuurlijk wel samen met goed spelen en winnen. Het was een geweldig jaar. De mooiste uit mijn carrière."
