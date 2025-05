Schöne blikt terug op Ajax-periode: "Ik kon het amper bevatten"

Lasse Schöne speelde zeven seizoenen voor Ajax, waarin hij 287 keer in actie kwam. Daarin wist hij 64 keer te scoren. Het meestbesproken doelpunt? Dat is de weergaloze vrije trap tegen Real Madrid in het magische Champions League-jaar.

"Ik heb bij Ajax toch wel meer gedaan, maar ik word er nog regelmatig aan herinnerd", zegt de Deen, die na dit seizoen een punt achter zijn carrière zet, in gesprek met De Telegraaf. "Dat Champions League-seizoen steekt er wat mijn carrière betreft met kop en schouders bovenuit. Er was plezier, er was vriendschap, het was ongelooflijk goed."

Ajax veroverde Europa met prachtig voetbal "We voelden ons onoverwinnelijk als we het veld betraden, zelfs toen we na de 2-1 thuisnederlaag tegen Madrid nog daarnaartoe moesten. Ik zag het Bernabéu opdoemen, haalde mijn schouders op en dacht dat komt wel gped. Zoveel vertrouwen hadden we in onszelf, we konden de hele wereld aan. Dat was zo’n lekker gevoel", stelt Schöne, die met zijn ploeg in de halve finale ten onder ging door een late treffer.



"Ik kon het amper bevatten en heb dagenlang stuk gezeten. De uitschakeling zal altijd als een schaduw over dat jaar hangen, maar ik beschouw het seizoen toch als het meest bijzondere. Het was ongeëvenaard goed. Als jochie ging ik op voetbal omdat ik het leuk vond. Dát kinderlijke plezier beleefde ik opnieuw. Daar doe je het in mijn ogen voor", besluit de routinier.