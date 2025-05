Schöne dankbaar: "0-3 achter staan en dan zo'n ontvangst krijgen"

Lasse Schöne liep zondag met gemengde gevoelens van het veld na de 0-3 overwinning van NEC op Ajax. De routinier, die vlak voor tijd nog even mocht opdraven en warme steun kreeg van de supporters in de Johan Cruijff Arena, was blij met de drie punten, maar gunde zijn oude club ook succes.

"Het is een beetje een dubbel gevoel", stelt Schöne na afloop tegenover ESPN. Door de overwinning van NEC en de winst van PSV op Feyenoord (2-3) is de titelstrijd weer spannend. "Ik zei voor de wedstrijd al: als wij iets willen, moeten we deze winnen. Met de gekke wedstrijd om 14.30 uur komt er nog meer druk op. Ik denk niet dat zij hun dag hadden", wijst de Deen naar Ajax.

Schöne probeert ook een uitleg te geven voor het optreden van Ajax. "Aan het eind van het seizoen is het altijd lastig. Er staat zoveel druk op. Ik denk dat ze aardig onder spanning stonden. Ze creëerden weinig, speelden niet echt met lef en durf. Wij hebben het prima gedaan, niet veel weggegeven."

"Ik gun de mensen hier alles, maar ik ben speler van NEC en sportman", reageert Schöne op de vraag of hij het liever anders had zien eindigen. "Je wil winnen. Zij hebben nog twee wedstrijden om het af te maken, ze hebben het in eigen hand." Bij een 0-3 stand kreeg Schöne een staande ovatie toen hij binnen de lijnen kwam. "Heel bijzonder om hier terug te komen", zegt hij. "Ik weet dat ik hier gewaardeerd word. Zelfs als ze 0-3 achter staan zo'n ontvangst krijgen... Dat is heel bijzonder."