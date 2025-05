Schöne duidelijk wie beste teamgenoot was: "Hij was exceptioneel"

Lasse Schöne heeft in zijn afscheidsinterview met Voetbal International onthuld wie hij als beste ploeggenoot uit zijn carrière beschouwt. De inmiddels gestopte middenvelder, die het grootste deel van zijn loopbaan bij Ajax actief was, hoefde niet lang na te denken toen hem werd gevraagd wie de meeste indruk op hem maakte. "Frenkie de Jong", luidde het antwoord van de Deen zonder twijfel.

Schöne speelde samen met De Jong in het seizoen 2018/19, het jaar waarin Ajax onder Erik ten Hag de halve finale van de Champions League bereikte. "Ik heb met hele goede spelers gespeeld, maar hij was exceptioneel", zegt Schöne, die in zijn carrière ook ploeggenoot was van bijvoorbeeld landgenoot Christian Eriksen. Toch steekt De Jong er volgens hem bovenuit. "Hij kwam als jonkie bij Ajax door, en was toen al zó goed. Er is nu ook bijna geen betere middenvelder in de wereld."

Wat De Jong volgens Schöne zo bijzonder maakt, is zijn complete spel wat nu al jaren in Barcelona te zien is. "Zijn techniek, zijn inzicht, zijn balbehandeling. En daarnaast is hij ook een hele lieve, rustige jongen. Daar houd ik ook van."