Schöne: "Gelukkig hebben we toen nog lang bier en wijn gedronken"

NEC verloor donderdagavond in de halve finale van de play-offs met 3-2 van FC Twente en daardoor zit de loopbaan van Lasse Schöne er definitief op. De ervaren middenvelder, die in De Grolsch Veste niet meer in actie kwam, bewaart echter nog altijd goede herinneringen aan zijn periode bij Ajax.

Het hoogtepunt was de overtuigende zege op bezoek bij Real Madrid, waarbij Schöne zelfs wist te scoren. "Vanaf die afstand wil je de bal eigenlijk in de verre hoek schieten. Maar je doet het ook omdat het een doelpunt is als iemand hem aanraakt", blikt hij terug op de website van de Volkskrant. "Die avond was zo’n avond. Misschien was de bal net te hoog, met iets te veel snelheid. De keeper gaat een beetje gokken en dan vliegt die bal er schitterend in", aldus Schöne.

"Ja, alles klopte", vervolgt hij enthousiast. "Het enige nadeel was dat ik was opgeroepen voor de dopingcontrole, dus ik kon het niet meevieren in de kleedkamer. Toen ik in de kleedkamer kwam, was die leeg. Dat was een anticlimax. Gelukkig hebben we toen nog lang bier en wijn gedronken in het hotel", lacht Schöne, die tegenwoordig weinig wedstrijden meer live ziet. "Ik ben zo vaak teleurgesteld in voetbal op tv. Zit ik anderhalf uur naar iets te kijken…had ik ook iets anders kunnen doen. Zoals Barcelona - Inter hoort het te zijn. En dat kan ook met kleinere clubs", benadrukt Schöne.

"Ik zie graag jongens die op intuïtie spelen, die speciale balletjes geven. Spelers naar wie ik opkeek, waren pure voetballers", blikt hij terug. "Michael Laudrup, Andrea Pirlo, Dennis Bergkamp, Fernando Redondo, Roberto Baggio. Redondo kwam bijna niet uit de cirkel, maar speelde elke bal goed. Genieten. Dat kan niet meer. De nummers tien, de spelmakers, zijn lopers. In mijn tijd mocht een tien eigenlijk niet op eigen helft komen. Hij mocht niet te veel kracht gebruiken in de verdediging. Ik weet wel dat dat niet meer kan, het is een romantisch gevoel, maar het was wel mooi."