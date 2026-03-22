Schöne gevraagd naar Ajax-terugkeer: "Voorlopig wel even goed zo"

De 39-jarige Schöne zette na vorig seizoen een punt achter zijn loopbaan als profvoetballer. De Deens international is nog niet bezig met een andere functie in de voetballerij. "Ik vind het wel even lekker, ik ben net ook weer vader", vertelt hij aan Ajax Showtime.

Oud-Ajacieden Siem de Jong, Ricardo van Rhijn, Daniel de Ridder en Kelly Zeeman traden onlangs officieel in dienst bij Ajax, maar daar heeft Schone nog geen behoefte aan. Ik heb nu tijd voor de kinderen. Voor nu dus even niet", laat hij weten. "Ik ben heel blij voor Siem. Die rol past hem ook goed. Net als Ricardo. Ik ben blij dat ze dat soort mensen aan de club binden. Maar voor mij is het voorlopig wel even goed zo. In de toekomst? Zeg nooit nooit."