Geschreven door Idse Geurts 06 jan 2022 om 10:01

Oud-Ajacied Lasse Schöne hoopt dat Christian Eriksen terugkeert bij Ajax. Dit meldt de middenvelder tegenover het Algemeen Dagblad. Eriksen verbrak onlangs zijn contract bij Internazionale, omdat hij in Italië niet mag spelen met een defribilator. Eriksen is dus op zoek naar een nieuwe club en volgens Schöne zou Ajax een goede stap zijn.

“Of ik hem probeer naar NEC te halen? Daar heb ik het met hem niet over gehad. Hij zal eerst fit moeten worden. Ik denk dat hij ook hoger mikt. Ik zou het geweldig vinden als hij naar Ajax gaat”, stelt Schöne. Schöne is niet de enige die speculeert over een terugkeer van Eriksen bij Ajax. Ook de Deense media speculeren over een akkoord tussen Ajax en Eriksen.

Op dit moment houdt Eriksen zijn conditie op pijl bij Zwitserse derdeklasser FC Chiasso. Recentelijk gaf Eriksen aan dat zijn doel is om terug te keren op topniveau. “Ik wil op het WK in Qatar spelen. We moeten natuurlijk afwachten of ik opgeroepen wordt, maar het is mijn droom om terug te keren. Ik weet zeker dat het kan, want ik voel met niet anders. Fysiek ben ik in topvorm. Tot aan het WK wil ik voetballen en bewijzen dat ik op hetzelfde niveau ben als voorheen”, stelt Eriksen.

Hopelijk weet Eriksen terug te keren op topniveau. Het spel van de Deense middenvelder is immers een genot om naar te kijken. Wat zijn terugkeer nog mooier zou maken, is als hij weer in Amsterdam komt voetballen