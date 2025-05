Schöne legt uit: "Dat is het voordeel als je met Frenkie speelt"

NEC verloor donderdagavond in de halve finale van de play-offs met 3-2 van FC Twente en daardoor zit de loopbaan van Lasse Schöne (38) er definitief op. De ervaren middenvelder, die in De Grolsch Veste niet meer in actie kwam, bewaart echter nog altijd goede herinneringen aan zijn periode bij Ajax.

"Dat is het voordeel als je met Frenkie (de Jong, red.) speelt. Als je in de problemen komt, speel je de bal naar hem en loopt hij wel vier man voorbij. Dat scheelt. We ontwikkelden een systeem dat supergoed bij het team paste", vertelt hij op de website van de Volkskrant over de periode onder trainer Erik ten Hag.

"Zie als tegenstander maar in te spelen op al die veranderingen. We waren continu in beweging, dat was niet te verdedigen", beseft hij. "Op een gegeven moment ga je elkaar steeds makkelijker vinden. Dat is super. Voetbal is sowieso leuk, al zit het dus naar mijn mening iets te vast in patronen. Gewoon even een een-twee is al bijna een verloren zaak in de voetballerij. De meest ‘simpele’ actie die je kunt krijgen. Je hoeft daarvoor ook niet snel te zijn", constateert Schöne.

De Deense levensgenieter staat ook bekend om zijn nuchtere persoonlijkheid. "Niemand gaat het veld op met de instelling om niet goed te spelen. Af en toe lukt het niet. Dan kunnen mensen boos worden, maar dat is dan maar zo. Ik heb mijn best gedaan. Je kunt niet altijd zes gooien", vervolgt hij realistisch. "Ik denk ook dat ik daarom zo lang heb kunnen spelen. Ik kon de rust vinden, ook tussen wedstrijden. Als je geen ontspanning kunt vinden, word je helemaal gek. Dat kan met een glaasje wijn, een avondwandeling, Netflix", besluit Schöne.