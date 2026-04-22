Schöne looft Ajax-supporters: "Dat zie ik ook als niet normaal"

Schöne speelde zeven jaar voor Ajax en was een van de grote publiekslievelingen. In 2019 maakte hij een transfer naar het Italiaanse Genoa. Toen zijn contract daar in 2021 werd ontbonden, keerde de Deen even terug bij Ajax.

Schöne hield zijn conditie op peil bij Jong Ajax, maar tekende uiteindelijk geen contract. "Als je even meetraint, wordt er wel gesproken. Het was puur om mijn conditie op peil te houden. Er was nooit echt sprake van een terugkeer", blikt hij terug in gesprek met de clubkanalen van Ajax. "Ik ben wel blij dat ik mee kon trainen. Dan voel je ook of je het niveau aan zou kunnen."