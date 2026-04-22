Schöne looft Ajax-supporters: "Dat zie ik ook als niet normaal"

Lasse Schöne moet lachen Foto: © Pro Shots

Lasse Schöne heeft zich altijd enorm geliefd gevoeld door de supporters van Ajax. Ook als de middenvelder tegen de Amsterdammers moest spelen werd hij toegezongen. 

Schöne speelde zeven jaar voor Ajax en was een van de grote publiekslievelingen. In 2019 maakte hij een transfer naar het Italiaanse Genoa. Toen zijn contract daar in 2021 werd ontbonden, keerde de Deen even terug bij Ajax. 

Schöne hield zijn conditie op peil bij Jong Ajax, maar tekende uiteindelijk geen contract. "Als je even meetraint, wordt er wel gesproken. Het was puur om mijn conditie op peil te houden. Er was nooit echt sprake van een terugkeer", blikt hij terug in gesprek met de clubkanalen van Ajax. "Ik ben wel blij dat ik mee kon trainen. Dan voel je ook of je het niveau aan zou kunnen."

De international tekende vervolgens een contract bij SC Heerenveen en vertrok na een half seizoen naar NEC. Zo speelde hij nog een aantal keer tégen Ajax. "Dat blijft altijd bijzonder. Vooral hoe je wordt behandeld als je dan terugkomt. Mensen klappen voor je, terwijl je in een ander shirt rondloopt. Dat soort momenten staan heel hoog op de lijst. Dat zie ik ook als niet normaal", besluit hij. 

