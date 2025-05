Schöne met dubbel gevoel naar Ajax: "Eigenlijk wil je winnen"

NEC speelt een teleurstellend seizoen, maar heeft nog een kleine kans op deelname aan Europese play-offs. Ajax kan zondag, als PSV van Feyenoord verliest, echter kampioen worden. "Eigenlijk wil je natuurlijk zelf winnen", begint hij in gesprek met ESPN. "Maar ergens zou ik het ook wel leuk vinden om Ajax weer kampioen te zien worden. Het is een heel dubbel gevoel."

Schöne had niet verwacht dat Ajax dit seizoen zou meedoen om de landstitel. "Ik had me er niet veel van voorgesteld", zegt de Deen. "Maar hij (Francesco Farioli, red.) heeft het uitstekend op de rit gekregen. Is het spectaculair? Nee. Maar op een gegeven moment stond hij wel negen punten voor. Dat is ontzettend knap."