Schöne niet terug bij Ajax in andere rol: "Nooit die ambitie gehad"

"Ik ben ook geen trainer, sowieso heb ik die ambitie nooit gehad. Mijn passie ligt elders, onder meer bij mode. Toen ik nog heel jong was, had de mode al mijn interesse", opent Schöne bij Voetbal International. "Om mezelf te kunnen uiten op mijn eigen manier. Ik deed eigenlijk nooit kleren aan, zoals mijn vrienden die droegen. Ik ging altijd op zoek naar iets anders, iets creatiefs en wat ik leuk vond. Ik heb nu mijn eigen lijn bij Labfresh, en dat heb ik als iets heel leuks ervaren. Om mijn eigen lijn te maken, om daarin creatief te zijn en mee te denken."

Bij vertelt over zijn entree in de modewereld. "Ze klopten een tijd geleden bij mij aan, en sindsdien hebben we veel contact gehad. Dat werd steeds concreter, ook in het ontwerpen, met kleuren en noem maar op. Het was heel leuk om samen met hen een eigen kledinglijn te ontwerpen. Dat was interessant en mooi om te doen, het gaf me ook energie. Ik wil graag meer ontdekken wat er mogelijk is in die wereld, of het nou ontwerpen is of ondernemen. Dit zijn dingen die bij mijn nieuwe leven horen, waarbij ik voor alles opensta."

Het voetballen houdt dus echt op voor Schöne. "Sinds ik kon lopen, liep ik achter een bal aan. Ik ga niet in de top van de amateurs spelen, wel zal ik misschien nog eens met vrienden in hun team meespelen. Verder start een leven waarin ik jong ben, terwijl ik in het voetbal oud ben. Dat blijft altijd gek, maar ook boeiend. Ik ben klaar voor het nieuwe leven. Het was een bijzondere carrière, ik heb veel momenten waar ik voor altijd met een trots gevoel op terug kan kijken. Ik heb genoten. Het is mooi geweest."