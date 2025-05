Schöne onthult carrièreswitch: "We hebben een gesprek gehad"

Schöne gaat als ontwerper bij het Deens-Nederlandse kledingmerk LABFRESH een eigen collectie ontwikkelen. "Ze hebben mij gebeld en we hebben een gesprek gehad", vertelt hij aan Tipsbladet. "In het begin was het heel low-key, daarna praatten we wat meer over de vraag of ik het misschien interessant zou vinden om er misschien iets mee te doen. Hoe langer we erover praatten, hoe interessanter het eigenlijk klonk."

De 38-jarige middenvelder is al langer geïnteresseerd in mode. "Het was ontzettend gaaf en ik kon een beetje van mijn creativiteit in die wereld kwijt. Ik vond het echt gaaf om te proberen, en het is iets wat ik niet gewend ben", legt hij uit. "Ik denk ook dat ze me af en toe een beetje moesten tegenhouden om niet de extreme route te nemen, maar het was super interessant en ik ben LABFRESH dankbaar."

Schöne speelt normaal gesproken nog drie wedstrijden als profvoetballer. NEC neemt het dit weekend op tegen Ajax en daarna wachten duels tegen NAC Breda en Heracles Almelo.