Geschreven door Jessica Westdijk 10 feb 2020 om 12:02

Lasse Schöne heeft na een half jaar zijn plek gevonden bij Genoa. De ervaren middenvelder werd gehaald als de grote man, maar belandde al snel op de bank. Het leek er zelfs even op dat hij in de winter alweer mocht vertrekken bij de Italiaanse laagvlieger.

Maar inmiddels heeft Schöne zijn draai gevonden: “Mijn aandeel is nu groter, maar het hele team presteert beter”, zegt Schöne tegen La Gazzetta dello Sport. Toch strijdt Genoa nog altijd tegen degradatie. De ploeg staat op dit moment achttiende in de Serie A, plek zeventien is veilig. Het gat met nummer 17 Lecce is 3 punten en er is dus nog alles om voor te spelen. Strijden tegen degradatie is voor Schöne even wennen na zijn jaren bij Ajax, maar hij is optimistisch: “Dat klopt, maar het karakter van een persoon bepaalt hoe hij omgaat met veranderingen. We werken veel aan de tactiek. De rol van Nicola is helder, het beeld wordt iedere week duidelijker.”

Hij heeft dan ook zijn plek gevonden: “Bij Genoa heb ik hetzelfde gevoel: het is een club waar ik met trots de kleuren van de club draag. Ik ben hier pas zes maanden, maar voelde het meteen al.”