Schöne over Ajax-terugkeer: "Er werd toen wel over gesproken"

Lasse Schöne kijkt met warme gevoelens terug op zijn band met Ajax en de waardering die hij daar nog altijd krijgt. Een terugkeer voor hem bij Ajax zat er uiteindelijk niet in, ondanks dat de Deen nog dicht bij een rentree in Amsterdam was. De middenvelder trainde begin 2021 mee bij Jong Ajax, maar een definitieve comeback bleef uit.

Na zijn vertrek in 2019 naar Genoa trainde Schöne begin 2021 nog een periode mee bij Jong Ajax, al zat een definitieve terugkeer er niet in. "Als je even meetraint, wordt er wel gesproken. Het was puur om mijn conditie op peil te houden. Er was nooit echt sprake van een terugkeer. Ik ben wel blij dat ik mee kon trainen. Dan voel je ook of je het niveau aan zou kunnen", vertelt de ervaren middenvelder.

In de laatste fase van zijn carrière kwam Schöne nog uit voor sc Heerenveen en NEC, waarbij hij ook weer tegenover Ajax stond. Dat leverde bijzondere momenten op, mede door de reactie van het publiek in de Johan Cruijff ArenA. "Dat blijft altijd bijzonder. Vooral hoe je wordt behandeld als je dan terugkomt. Mensen klappen voor je, terwijl je in een ander shirt rondloopt. Dat soort momenten staan heel hoog op de lijst. Dat zie ik ook als niet normaal", aldus de oud-Ajacied in gesprek met AjaxShowtime.