Schöne over Ajax-terugkeer: "Er werd toen wel over gesproken"
Lasse Schöne kijkt met warme gevoelens terug op zijn band met Ajax en de waardering die hij daar nog altijd krijgt. Een terugkeer voor hem bij Ajax zat er uiteindelijk niet in, ondanks dat de Deen nog dicht bij een rentree in Amsterdam was. De middenvelder trainde begin 2021 mee bij Jong Ajax, maar een definitieve comeback bleef uit.
Na zijn vertrek in 2019 naar Genoa trainde Schöne begin 2021 nog een periode mee bij Jong Ajax, al zat een definitieve terugkeer er niet in. "Als je even meetraint, wordt er wel gesproken. Het was puur om mijn conditie op peil te houden. Er was nooit echt sprake van een terugkeer. Ik ben wel blij dat ik mee kon trainen. Dan voel je ook of je het niveau aan zou kunnen", vertelt de ervaren middenvelder.
In de laatste fase van zijn carrière kwam Schöne nog uit voor sc Heerenveen en NEC, waarbij hij ook weer tegenover Ajax stond. Dat leverde bijzondere momenten op, mede door de reactie van het publiek in de Johan Cruijff ArenA. "Dat blijft altijd bijzonder. Vooral hoe je wordt behandeld als je dan terugkomt. Mensen klappen voor je, terwijl je in een ander shirt rondloopt. Dat soort momenten staan heel hoog op de lijst. Dat zie ik ook als niet normaal", aldus de oud-Ajacied in gesprek met AjaxShowtime.
Ex-Ajacied kampt met zelfde probleem: "Moet meer klinisch worden"
Jong Ajax wint eindelijk weer na vier nederlagen op rij
Schöne over Ajax-terugkeer: "Er werd toen wel over gesproken"
'Ajax niet welkom bij FC Twente': "Ze krijgen een nieuw veld"
Baas haalt Ajax-target aan als voorbeeld: "Master in dat soort passes"
Ajax-huurling mist bekerfinale? "Ga ik niet geheimzinnig over doen"
Ceballos van Real Madrid naar Ajax? "Cruijff er heel erg mee bezig"
Raakt Ajax toptalent nu al kwijt? "Bizar wat er voor haar belt"
Lasse Schöne vertelt: "Er was nooit echt sprake van een terugkeer"
'Ajax ziet ook stadion andere Eredivisionist als optie voor play-offs'
Ajax meldt slecht nieuws: Speler dit seizoen niet meer in actie
Lentin Goodijk legt vinger op zere plek bij Ajax: "Paniekaankoop"
Eenhoorn waarschuwt Ajax: "Ze zullen fans moeten teleurstellen"
"Ik heb altijd de droom gehad om met Ajax een prijs te pakken"
'Ajax heeft club uit Overijssel benaderd voor duels in play-offs'
Wout Weghorst weg bij Ajax? "Soms heb je wat andere types nodig"
Milan van Ewijk had bij Ajax kunnen voetballen: "Ze namen me niet"
Berghuis geprezen: "Prettig om naar zo'n aanvoerder te luisteren"
'Eredivisieclubs nemen afstand van NAC, Bredase club reageert'
Van Asten dolgelukkig na droomavond: "Zakte bijna door mijn benen"
Dubbelrol Cruijff onder vergrootglas: "Dat kan conflicteren"
Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"
Menno Pot: "PSV wordt niet het Bayern München van Nederland"
'Ajax heeft concrete interesse in middenvelder van Real Madrid'
Telstar-speler naar Ajax? "Wil het liefst in Nederland blijven"
Ajax-supporters furieus tijdens oefenduel: "Reden voor ontslag"
VIDEO | Ajax gaat ook in oefenduel met FC Twente nipt onderuit
'Óscar García geeft duidelijk signaal af over toekomst bij Ajax'
'Voormalig Ajax-verdediger kan loopbaan vervolgen in Engeland'
Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis