Geschreven door Jessica Westdijk 07 okt 2020 om 19:10

Een vervelende situatie voor Lasse Schöne bij Genoa. De Deense middenvelder is de dupe geworden van gesteggel tussen de technisch directeur van de club en de trainer. De directeur wilde Schöne niet op de spelerlijst hebben, de trainer wel. Maar uiteindelijk is Schöne niet ingeschreven voor de competitie, waardoor hij tot de winterstop geen wedstrijden kan spelen, zo meldt Voetbal International.

De afgelopen tijd was er interesse voor Schöne vanuit onder andere Fiorentina en FC Kopenhagen. Kopenhagen werd afgelopen week echter uitgeschakeld in Europa, waardoor die club geen optie meer was. Er was ook even contact met Ajax, maar de Amsterdammers gingen voor Davy Klaassen en Schöne koos er in eerste instantie voor om voor zijn kansen bij Genoa te gaan. Ondanks dat de technisch directeur dus spelers voor zijn positie heeft gehaald.

Nu de transfermarkt al gesloten is, blijkt dus echter dat hij de komende maanden niet in actie kan komen. Schöne en Genoa zitten dus aan elkaar vast. Vorig jaar was de Deen nog een vaste waarde bij de club die zich ternauwernood handhaafde. Van alle spelers in de selectie maakte hij de meeste minuten.