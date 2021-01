Geschreven door Jordi Smit 07 jan 2021 om 11:01

Lasse Schöne vertrekt per direct transfervrij bij Genoa, nadat hij dit seizoen niet in actie kwam. Revien Kanhai van Forza Sports Group, zaakwaarnemer van Schöne, sluit niet uit dat de Deen terugkeert naar Ajax.

De controlerende middenvelder maakte in de zomer van 2019 de overstap naar Italië en dat leek in het eerste seizoen een succesvolle te zijn. Schöne speelde vrijwel alle wedstrijden en behoorde tot een van de leiders in het elftal. Deze zomer verraste de clubleiding echter door Schöne niet op het officiële wedstrijdformulier te zetten. Daardoor trainde hij dit seizoen uitsluitend mee. Hoewel de nieuwe trainer Davide Ballardini hem graag weer wilde gebruiken, was de oefenmeester te laat: Schöne bereikte een overeenstemming met de Italiaanse club voor de ontbinding van zijn contract. “Daardoor kan Lasse op zoek naar een club waar hij weer lekker aan het voetballen kan komen”, vertelt Kanhai aan Voetbal International. “Hij is topfit, heeft elke dag voluit kunnen trainen, en wil zich in de komende maanden weer goed op het veld laten zien, met een plek in de selectie van Denemarken richting het EK als een belangrijk doel.”

Mogelijk keert Schöne terug naar Ajax, stelt de zaakwaarnemer. “Lasse en ik zijn ervan overtuigd dat hij nog absoluut zijn topniveau van Ajax kan behalen. Ik word dagelijks gebeld door clubs en agenten over Lasse. Maar Lasse is terecht kritisch en wil een juiste stap maken. Er zijn diverse aanvragen uit Italië. Maar een terugkeer naar Ajax zou ik ook niet onlogisch vinden. Lasse is nu juist de perfecte persoon die de soms ontbrekende balans kan brengen binnen en buiten het veld. Hij is echter ook afhankelijk van de beperkte opties in de winter window en de negatieve financiële omstandigheden als gevolg van de coronacrisis. We zullen dus samen gaan bekijken wat de juiste stap is nu.”