Geschreven door Auke Kooreman 02 nov 2020 om 15:11

Lasse Schöne is in de loop der jaren een echte legende geworden bij Ajax. De voormalig Ajacied blikt met Ajax Showtime vooruit op de Champions Leaguewedstrijd van aankomende dinsdag. Na een punt uit twee wedstrijden wordt een overwinning tegen FC Midtjylland erg cruciaal.

Liverpool staat samen met Atalanta op dit moment het beste voor om de tickets voor de knockoutfase te bemachtigen, maar Schöne heeft ondanks de tussenstand alle vertrouwen in een overwintering.

Ajax is voor het komende tweeluik tussen de Deense en Nederlands grootmacht de grote favoriet, maar Schöne waarschuwt zijn oud-ploeggenoten op onderschatting. “Midtjylland heeft het de laatste jaren goed gedaan. Het is een goede ploeg, al moet Ajax de wedstrijd dinsdagavond wel gewoon winnen. Bij de Deense ploeg speelt Pione Sisto, die zijn naam in Spanje al duidelijk op de kaart heeft gezet, maar hij koos afgelopen transferwindow toch voor een terug keer naar zijn vaderland. “Sisto is iemand waar de verdediging van Ajax voor moet oppassen,” laat de middenvelder weten. Schöne kent de rappe buitenspeler van zijn tijd bij het nationale elftal. “Hij heeft een goede dribbel, is erg bewegelijk en heeft een hard schot. Het is een complete speler.”

Ondanks de vele kwaliteit en een goede mix van jong en oud moet Ajax toch dinsdagavond Denemarken verlaten met 3 punten, vindt Schöne. “Midtjylland moet geen probleem zijn voor Ajax. De wedstrijd moet Ajax snel naar zich toe trekken en uitlopen tot een grote zege.” Atalanta deed dat uitstekend en had in de eerste helft de wedstrijd al beslist. Liverpool had het iets moeilijker en kwam een paar keer goed weg, tegen de inmiddels Deense grootmacht. Volgens Schöne zijn de Amsterdammers genoodzaakt om 6 punten te pakken tegen Midtjylland.

“6 punten moet zeker lukken.” Als Ajax uit en thuis weet te winnen van Midtjylland is een belangrijke klus van dit Champions League-seizoen geklaard. “Ik heb er alle vertrouwen in dat Ajax gaat overwinteren. Het tweeluik en Atalanta thuis worden belangrijke wedstrijden, maar als je rond de 10 punten haalt, ga je door.” Kijkend naar de statistieken kunnen de supporters rustig ademhalen. De Amsterdammers hebben in de Champions League in uitwedstrijden al een lange tijd niet verloren.