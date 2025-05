Schöne zet punt achter loopbaan: "Kan ik nu niet boos over worden"

Schöne had al ruim op tijd in gedachte om na dit seizoen te stoppen. "Nu is het genoeg. Dat klinkt negatief, maar dat is het helemaal niet. Aan het eind van de maand word ik 39", vertelt hij aan Tipsbladet. "Ik besloot om mezelf tegen te houden en het was een ontzettend gaaf afgelopen jaar om in te gaan: je laatste contract tekenen en zeggen dat het je laatste seizoen is. Het was een fantastische manier om het af te sluiten."

De middenvelder van NEC kan terugblikken op een aantal hoogtepunten in zijn loopbaan. "Ik heb met Ajax het kampioenschap gewonnen en in de Champions League gespeeld, op het EK en het WK gespeeld. Dit zijn de dingen waar je op terug kunt kijken en trots op kunt zijn", legt hij uit. "Als je in de voetbalwereld zit, ben je nergens echt mee bezig. Pas als je opstaat en klaar bent, kun je echt terugkijken."

De Deens international heeft nergens spijt van. "Het is gemakkelijk om in de spiegel te kijken en te zeggen dat je spijt hebt van iets of dat je de verkeerde keuze hebt gemaakt. Ik ben altijd redelijk trouw aan mezelf gebleven en heb keuzes gemaakt op basis van de gevoelens die ik had. Ik denk niet dat dat verkeerde keuzes zijn geweest", blikt hij terug. "Waren alle beslissingen perfect? Nee, absoluut niet. Maar het is niet iets waar ik nu boos over kan worden."