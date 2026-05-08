Schoonmaak bij Ajax: 'Mogelijk vier spelers vertrekken voor niets'
Ajax lijkt komende zomer flink te gaan doorselecteren. Volgens het Algemeen Dagblad staat een groot aantal spelers op het punt te vertrekken uit Amsterdam, terwijl ook voor enkele talenten een tijdelijke oplossing wordt gezocht om meer ervaring op te doen.
De krant meldt dat Wout Weghorst, Oleksandr Zinchenko, Takehiro Tomiyasu en huurling Vitezslav Jaros waarschijnlijk afscheid nemen van Ajax.
Daarmee dreigt een einde te komen aan hun periode in de Johan Cruijff ArenA zonder dat de club daar een transfersom aan overhoudt. Vooral het mogelijke vertrek van Weghorst en Tomiyasu is opvallend, aangezien Ajax hen in theorie nog een nieuw contract kan aanbieden.
De kans daarop lijkt echter klein. Zinchenko nam eerder al afscheid van de clubleiding nadat hij in zijn tweede wedstrijd een zware knieblessure opliep en langdurig moest revalideren. Ook Jaros kampte met serieus blessureleed en keert daardoor vermoedelijk niet terug bij de Amsterdammers.
Daarnaast wil Ajax volgens het AD één van de jonge doelmannen Joeri Heerkens of Paul Reverson tijdelijk elders stallen. Beide keepers verdelen dit seizoen de wedstrijden bij Jong Ajax en gelden als talentvolle opties voor de toekomst. De club ziet een verhuurperiode als ideale stap om extra ervaring op te doen op hoger niveau.
