'Schoonvader van huidig Ajax-speler in beeld bij RvC van Ajax'

De schoonvader van Steven Berghuis, Lesley Bamberger gaat mogelijk toetreden tot de raad van commissarissen bij Ajax. Dat claimt Mike Verweij te weten in de podcast Kick-off van De Telegraaf .

"Steven Berghuis is in Dubai met zijn gezin", begint Verweij bij De Telegraaf. "Hij is daar aan het revalideren met allerlei fysiotherapeuten." Daarna gaat het over zijn schoonvader. "Ik kreeg de tip dat Lesley Bamberger (de schoonvader van Berghuis, red.) in beeld zou zijn om toe te treden tot de raad van commissarissen van Ajax. Ik heb toen een aantal belletjes gepleegd en er is een longlist. Daar staat hij inderdaad op."

Opvallend is dat niet. "Daar staat hij altijd op", vertelt Verweij. Bamberger is een succesvol zakenman die ervoor zorgde dat Almere City voor het eerst de Eredivisie bereikte. "Hij is groot Ajax-fan. Bij Almere was hij een van de hoofdrolspelers, maar die aandelen zijn nu verkocht." Bamberger was hiervoor vastgoedondernemer.

Ook Diederik Karsten staat op de lijst. "Hij is heel lang in beeld geweest om RvC-voorzitter te worden, de man van VodafoneZiggo. Hij werd door Michael van Praag en Leo van Wijk de vorige keer is afgeserveerd." Externe bedrijven stellen de longlists op. "Ajax moet stoppen met headhunters. Dat zeggen mensen binnen de club. Het kost een godsvermogen en het blijkt altijd een mispeer", concludeert Verweij.

De kritiek op de 'headhunters' is stevig. "Ze lopen een beetje interessant te doen, maar ze komen elke keer met de verkeerde kandidaat. Of ze zijn binnen de kortste keren weg, of ze maken er een puinhoop van." Volgens Valentijn Driessen moeten er ook twee vrouwen in de RvC komen.

"Als je deze mannen hier wil plaatsen, dan moet er weer een vrouw voorzitter worden van de raad van commissarissen, of iemand met een voetbalachtergrond, technisch commissaris. Als je die twee samenvoegt, dan moet je denken aan Daphne Koster. Die wil ook heel graag. Ze werkt nu al bij Ajax, dus dan moet zij daar weg." Sherida Spitse wordt ook genoemd. "Bij Gen Z kan alles", sluiten de twee journalisten af.