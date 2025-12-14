Schouten heeft voorkeur bij De Klassieker: "Overwinning van Ajax?"

Studio Sedee
Guus Hiddink over Ajax: "Het fundament is helemaal weggevaagd"
bron: Persconferentie
Jerdy Schouten kijkt met extra belangstelling uit naar De Klassieker van zondag tussen Ajax en Feyenoord. De middenvelder van PSV hoopt op een overwinning van de Amsterdammers, zodat de voorsprong van zijn ploeg op achtervolger Feyenoord verder oploopt. Na de 4-3 zege op Heracles Almelo sprak hij zich duidelijk uit over zijn voorkeur.

"Ik ga er goed voor zitten. Een overwinning van Ajax? Daar hoop je wel op, ja", aldus Schouten op de persconferentie. 

PSV heeft momenteel een voorsprong van negen punten op de Rotterdammers, die als nummer twee op de ranglijst staan. Bij puntenverlies van Feyenoord zou de titelverdediger uit Eindhoven in een nog comfortabelere positie komen. Het gat met Ajax is daarentegen momenteel 17 punten. 

