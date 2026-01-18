Schouten kon genieten van puntenverlies Ajax: "Lekker om te zien"

Kick-off
Verweij ontkracht Ajax-gerucht: "Kennelijk is dat niet gebeurd"
bron: Eindhovens Dagblad
PSV - Ajax in september 2025
PSV - Ajax in september 2025 Foto: © BSR Agency

PSV wist zaterdagavond weer te winnen en loopt daarmee nog meer uit op Ajax en Feyenoord. Jerdy Schouten zag dat zijn ploeg het even lastig had tegen Fortuna Sittard, maar PSV wist alsnog de winst over de streep trekken. 

Schouten vindt dat PSV momenteel uitstekend presteert. "Ja, dat moeten we niet onderschatten. Het is knap dat we bijna alle wedstrijden de laatste tijd weten te winnen", klinkt hij in het Eindhovens Dagblad. "Zelfs in zo’n moeilijke wedstrijd als vanavond zorgen we ervoor dat we weer drie punten pakken. Bij ons vallen soms spelers weg en dan staan weer anderen op, waardoor we uiteindelijk toch weer winnen."

De PSV-aanvoerder is zelf niet zo bezig met de statistieken. "Wij willen gewoon winnen en zeker in moeilijke uitwedstrijden. Statistieken zijn soms leuk, maar het is niet zo dat we daar veel over praten. Het is wel iets waar we trots op mogen zijn, dat we vijftien uitwedstrijden op rij wonnen in de competitie."

Schouten zag Ajax punten laten liggen tegen Go Ahead Eagles. "Het is ook lekker om te zien dat de concurrenten punten verspelen, daar ben ik eerlijk over. Maar we zijn op het veld met onszelf bezig en met het winnen van onze wedstrijden. We staan ver voor en dat is niet per se normaal."

