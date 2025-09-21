AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Schouten teleurgesteld: "Zij waren in de omschakeling gevaarlijk"

Gijs Kila
bron: ESPN
Jerdy Schouten tegen Ajax
Jerdy Schouten tegen Ajax Foto: © BSR Agency

PSV leek zondagmiddag in de topper tegen Ajax op weg naar een belangrijke zege, maar moest in de slotfase alsnog genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel. Aanvoerder Jerdy Schouten sprak na afloop van een wrang gevoel.

"Als je ‘m zo laat tegen krijgt, en je maakt zelf een late treffer, dan heerst er vooral teleurstelling", begon Schouten voor de camera van ESPN. "Ik denk dat er periodes waren waar wij sterker waren, en zij kwamen sterker uit de rust. Maar als je die 2-1 zo laat maakt, dan hoop je de overwinning wel over de streep te trekken."

Volgens de middenvelder maakte Ajax het PSV in de tweede helft een stuk lastiger: "Zij veranderden wat in het drukzetten, waardoor het voor ons iets moeilijker werd. Het was inderdaad een vrij open wedstrijd, vooral in de tweede helft was er een heel ander beeld dan in de eerste helft."

Ook het slordige balverlies na rust baarde Schouten zorgen. "Zij waren in de omschakeling gevaarlijk. We hadden meer balverlies dan in de eerste helft en dat maakte het grootste verschil."

Na de pijnlijke nederlaag in de Champions League tegen Union (1-3) had PSV iets recht te zetten. In dat opzicht zag Schouten wel verbetering. "We waren wel beter dan tegen Union, dat zeker. Maar we willen zo’n wedstrijd natuurlijk het liefst winnen, dus ik baal hiervan."

Gerelateerd:
John Heitinga kijkt rond in de Johan Cruijff Arena

"Het gaat voor John Heitinga bij Ajax een lastig verhaal worden"

0
John Heitinga

Heitinga deelt blessurezorgen bij Ajax: "Van twee spitsen naar nul"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Eredivisie
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René van der Gijp

René van der Gijp: "Zo niet, dan wordt hij verhuurd aan Ajax"

0
Hans Kraay jr.

Kraay vergelijkt Ajax: "Middelmatige ploegen doen dat een kwartiertje"

0
Maccabi Tel Aviv-fans met een pyro in het uitvak van Ajax

Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi

0
Danique Tolhoek

VIDEO: Ajax Vrouwen wint van Sturm Graz en gaat door in Europa

0
John Heitinga

Ajax en Heitinga krijgen complimenten: "Het plan klopte wel"

0
Valentijn Driessen

Driessen gaat niet mee met Heitinga: "Natuurlijk wel een thema"

0
De Vrij en Dumfries met Inter in de Champions League

Dumfries kreeg beuk van Ajacied: "Ik moest er wel even om lachen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 5 10 15
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd