Schouten teleurgesteld: "Zij waren in de omschakeling gevaarlijk"

PSV leek zondagmiddag in de topper tegen Ajax op weg naar een belangrijke zege, maar moest in de slotfase alsnog genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel. Aanvoerder Jerdy Schouten sprak na afloop van een wrang gevoel.

"Als je ‘m zo laat tegen krijgt, en je maakt zelf een late treffer, dan heerst er vooral teleurstelling", begon Schouten voor de camera van ESPN. "Ik denk dat er periodes waren waar wij sterker waren, en zij kwamen sterker uit de rust. Maar als je die 2-1 zo laat maakt, dan hoop je de overwinning wel over de streep te trekken."

Volgens de middenvelder maakte Ajax het PSV in de tweede helft een stuk lastiger: "Zij veranderden wat in het drukzetten, waardoor het voor ons iets moeilijker werd. Het was inderdaad een vrij open wedstrijd, vooral in de tweede helft was er een heel ander beeld dan in de eerste helft."

Ook het slordige balverlies na rust baarde Schouten zorgen. "Zij waren in de omschakeling gevaarlijk. We hadden meer balverlies dan in de eerste helft en dat maakte het grootste verschil."

Na de pijnlijke nederlaag in de Champions League tegen Union (1-3) had PSV iets recht te zetten. In dat opzicht zag Schouten wel verbetering. "We waren wel beter dan tegen Union, dat zeker. Maar we willen zo’n wedstrijd natuurlijk het liefst winnen, dus ik baal hiervan."