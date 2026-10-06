Schreuder heeft sterkhouder terug tegen Ajax: "Hij is topfit"

Dick Schreuder heeft een update gegeven over de ziekenboeg bij NEC. De Nijmegenaren komen zaterdag op bezoek in de Johan Cruijff Arena Ajax. De oefenmeester heeft in ieder geval één van zijn vaste krachten terug voor het duel.

De interlandperiode heeft de spelers van NEC ruimte geboden om weer aan te sluiten. "Ik denk dat het belangrijkste is dat Deveron Fonville, Ahmetcan Kaplan en Clement Bischoff langzaam hun weg terug hebben gemaakt vorig week. Met langzaam bedoel ik dat zij delen van de training hebben mee kunnen doen met de groep, maar ook heel veel delen nog niet", klonk Schreuder op de persconferentie vandaag.

"Ik denk ook dat het belangrijk is voor de buitenwacht om te weten dat ze nog niet helemaal klaar zijn", legt de trainer uit. "Ze zijn op de goede weg. We hopen dat we deze week daarin weer stappen kunnen zetten richting Ajax."