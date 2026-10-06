Schreuder heeft sterkhouder terug tegen Ajax: "Hij is topfit"
Dick Schreuder heeft een update gegeven over de ziekenboeg bij NEC. De Nijmegenaren komen zaterdag op bezoek in de Johan Cruijff Arena Ajax. De oefenmeester heeft in ieder geval één van zijn vaste krachten terug voor het duel.
De interlandperiode heeft de spelers van NEC ruimte geboden om weer aan te sluiten. "Ik denk dat het belangrijkste is dat Deveron Fonville, Ahmetcan Kaplan en Clement Bischoff langzaam hun weg terug hebben gemaakt vorig week. Met langzaam bedoel ik dat zij delen van de training hebben mee kunnen doen met de groep, maar ook heel veel delen nog niet", klonk Schreuder op de persconferentie vandaag.
"Ik denk ook dat het belangrijk is voor de buitenwacht om te weten dat ze nog niet helemaal klaar zijn", legt de trainer uit. "Ze zijn op de goede weg. We hopen dat we deze week daarin weer stappen kunnen zetten richting Ajax."
Doelman Gonzalo Crettaz is wel weer helemaal terug. "Hij heeft eigenlijk alles wel mee kunnen doen. Hij is er dus sowieso wel topfit bij. Clement, Kaplan en Fonville gaan we dus nog kijken", vervolgt Schreuder, die ook een aantal spelers nog niet terug heeft.
Schreuder zal op een aantal spelers nog wat langer moeten wachten. "Philippe Sandler en Bram Nuytinck zijn voorlopig nog lang niet terug. Emre Mor komt er ook aan. We hopen dat hij volgende week weer wat meer dingen met de groep mee kan doen", besluit hij.
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Schreuder heeft sterkhouder terug tegen Ajax: "Hij is topfit"
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