Schreuder: "Het is op dit moment een ander Ajax, een grote uitdaging"
NEC-trainer Dick Schreuder ziet zaterdagavond een flinke uitdaging voor zijn ploeg tegen Ajax. Volgens de oefenmeester zijn de Amsterdammers duidelijk sterker geworden ten opzichte van vorig seizoen. Tegelijkertijd kampt NEC met meerdere twijfelgevallen richting het duel in de Johan Cruijff ArenA.
"Het is op dit moment een ander Ajax. Het wordt een heel grote uitdaging voor ons om daar naartoe te gaan. Ajax heeft heel veel spelers gehaald met internationale ervaring. Met Daley Blind hebben ze iemand teruggehaald die ook heel veel ervaring heeft, ook bij Ajax. Dat kan hij waarschijnlijk ook overbrengen op het trainingsveld", vertelt Schreuder via de clubkanalen van NEC.
Volgens de trainer is de selectie van Ajax nauwelijks nog te vergelijken met die van vorig seizoen. "Ze hebben een totaal ander team dan vorig seizoen."
Schreuder is ondertussen vooral bezig met het inpassen en fit krijgen van zijn eigen spelers. "Voor ons is het een uitdaging om dit seizoen een nieuw team te smeden en te kijken hoe we daar zaterdag tegenover kunnen staan. Wij zijn hopelijk weer een stukje verder, alhoewel we nog steeds spelers hebben die terugkomen van een blessure. We moeten hen gericht terug brengen."
Voor het duel met Ajax zijn meerdere spelers onzeker. "Sierhuis en Dennis Geiger zijn een twijfelgeval, omdat Kaj een blessure heeft opgelopen en Geiger de afgelopen week ziek is geweest. Mitchel Bakker is nieuw en Kaplan en Fonville komen terug van een blessure. Daarin moeten we kijken naar wat ze nodig hebben om het seizoen in te groeien. Dat betekent niet dat ze allemaal vanaf het begin kunnen spelen."
Daarmee is onder meer nog onzeker of voormalig Ajacied Ahmetcan Kaplan zaterdag aan de aftrap kan verschijnen. De wedstrijd tussen Ajax en NEC begint om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA.
Vermoedelijke opstelling: Crettaz; Brás, Schuurs, Storm; Tahaui, Nejasmic, Lebreton, Thomas; Chery, Linssen, Tadic.
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