Schreuder houdt rekening met doemscenario: "Dan worden we vijfde"

Niek
Dick Schreuder
Dick Schreuder

NEC neemt het zondagmiddag in eigen huis op tegen Go Ahead Eagles, de nummer twaalf van de Eredivisie. De club uit Nijmegen staat op een vierde plek, maar bij een zege lonkt de derde plek (als FC Twente niet wint op bezoek bij PSV). 

Trainer Dick Schreuder beseft welke belangen er op het spel staan na de nipte nederlaag op bezoek bij FC Groningen afgelopen weekend. De oefenmeester houdt echter ook rekening met het scenario dat Ajax nog wint op bezoek bij SC Heerenveen. "Als het zondag niet onze kant op valt, worden we vijfde", vertelt Schreuder in een interview op de website van de Gelderlander

"Een evenaring van de beste eindklassering in de clubgeschiedenis", constateert hij. "Ik eindig liever hoger, maar we moeten ook nadenken over wie we zijn, waar we vandaan komen en wat voor seizoen we draaien. Dat anderen nu misschien teleurgesteld zijn, moeten zij weten. Ik ga daar niet in mee", benadrukt Schreuder, die met NEC al vijf duels op rij niet wist te winnen.  

Zo bleek AZ te sterk in de bekerfinale, terwijl er gelijk werd gespeeld tegen FC Twente en Telstar. Toch toont de kale coach zich optimistisch. "We doen het gewoon heel erg goed. Wij zijn NEC, wij zijn geen Champions League-club", legt hij uit. "We hebben nog nooit voor die plekken gespeeld. Overperformen vind ik een groot woord, maar dit seizoen stijgen veel spelers boven zichzelf uit."

