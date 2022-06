Geschreven door Idse Geurts 27 jun 2022 om 12:06

Alfred Schreuder is erg tevreden over de fysieke gesteldheid van Mohamed Ihattaren. De jonge middenvelder heeft tijdens zijn vakantie flink doorgetraind en dat is ook te zien. Dit vertelt Schreuder tegenover Voetbal International. Toch is de grootste uitdaging voor Ihattaren om een heel seizoen afgetraind te blijven.

Tijdens de eerste trainingen blijkt dat Ihattaren volledig fit is. “Uit alle testen die Mohamed Ihattaren dusver heeft gedaan, blijkt dat hij heel fit is en zo ziet hij er ook uit”, laat Schreuder weten. “Dat is hartstikke goed. Ik kende Mo nog niet, maar tijdens zijn vakantie heb ik hem wel gebeld, omdat hij in samenspraak met Ajax heel hard heeft doorgetraind”, onthult de nieuwe trainer van Ajax.

Ook lijkt Ihattaren vastberaden om zichzelf te laten zien bij Ajax. “Mo straalt vanaf dag één uit dat hij heel graag wil. Ik wil er zo neutraal mogelijk in zitten, de dingen ervaren hoe ze zijn. Wat andere mensen vinden, is voor mij onbelangrijk. Ik vind Ihattaren een ontzettend mooi project en het is duidelijk waarom Ajax hem destijds heeft gehaald”, stelt Schreuder.

Toch zijn er ook nog stappen te zetten voor de middenvelder. “Topfit word je pas als je veel gaat spelen. Hij is nu fit en gaat de voorbereiding in, waarin hij minuten moet gaan maken, want hij heeft lang niet gespeeld. Maanden op niveau spelen en fit blijven, vraagt een routine in zijn leven en dat is voor Mo een heel mooie uitdaging. Hij zit in kleedkamer 1, dus dat is voor hem al een mooie stap”, besluit Schreuder.