'Schreuder in beeld bij Ajax': "Hij stond bovenaan het lijstje"

Dick Schreuder zou bovenaan het lijstje hebben gestaan om Francesco Farioli op te volgen bij Ajax. De Amsterdamse club ging uiteindelijk in zee met John Heitinga, maar die werd begin november alweer ontslagen. Farioli vertrok afgelopen zomer na één seizoen bij Ajax.

"Ze hebben toen een lijstje gemaakt", begint clubwatcher Johan Inan bij de AD VoetbalPodcast. "Op één, dat weten heel veel mensen niet, stond Dick Schreuder. Hij koos uiteindelijk voor NEC. Volgens mij wilde Ajax nog even de tijd nemen en is hij toen al vrij snel in zee gegaan met NEC."

"Ik geloof niet dat iedereen het er toen mee eens was dat hij het moest worden, maar volgens mij staat hij er bij een aantal bestuurders wel goed op", zo vervolgt Inan. "Ik ben benieuwd wie de technisch directeur wordt en of Schreuder dan ook in beeld komt."

Wie stonden er nog meer op het lijstje bij Ajax? "Op twee stond Marcel Keizer en op drie Paul Simonis. Daar hebben ze ook mee gesproken. Keizer wilde het niet doen. Hij wilde een anonieme rol, maar was wel heel goed met de nummer vier op de lijst: John Heitinga. Vervolgens hebben ze die samen laten zitten en dat klikte", aldus Johan Inan.