Schreuder komt met nieuws over Ajax-huurling: "Ziet er niet goed uit"
NEC moet het in de slotfase van het seizoen waarschijnlijk doen zonder Ahmetcan Kaplan. De verdediger, die wordt gehuurd van Ajax, kampt met een hardnekkige knieblessure en lijkt niet meer in actie te komen.
Trainer Dick Schreuder gaf voorafgaand aan het duel met Telstar een update over de situatie van zijn speler. "Je gaat richting het einde van het seizoen, dan probeer je enkele dingen, maar uiteindelijk moet je voorzichtig blijven", aldus de oefenmeester bij ESPN, die daarmee doelde op een recente terugslag in het herstelproces van Kaplan.
De vooruitzichten zijn weinig positief, zo maakte Schreuder duidelijk. "De blessure ziet er niet goed uit... Ik reken niet meer op hem." Kaplan liep het kwetsuur enkele weken geleden op tijdens het duel met Feyenoord (1-1) en stond sindsdien buitenspel. Daarmee lijkt er een vroegtijdig einde te komen aan zijn seizoen in Nijmegen. Dat is een flinke tegenvaller voor de Turkse verdediger, die dit seizoen 25 wedstrijden speelde
