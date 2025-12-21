Schreuder komt uit Feyenoord-gezin: "Ma wilde niet kijken bij Ajax"

Dick Schreuder en Alfred Schreuder zijn al jaren actief als trainers. De twee broers groeiden op in een echt voetbalgezin, waarbij vader en moeder maar al te trots zijn op wat hun zoons hebben bereikt. Ze kwamen bovendien uit een Feyenoord-gezin, wat later tot wat wrijving leidde toen Alfred bij Ajax ging werken.

Het is duidelijk dat vader en moeder Schreuder behoorlijk fanatiek zijn. "Ma loopt naar buiten als er een penalty wordt gegeven, hoor. Ze heeft de iPad ook ontdekt, dus ze scrolt de hele dag overal doorheen", beginnen de gebroerders Schreuder bij Voetbal International. Alfred: "Pa is juist rustiger geworden. Hij is wel nerveus voor wedstrijden, maar is ietsje minder uitgesproken. Ma appt juist: Kenneth Perez is fan van Dick!"

Toen Alfred later aan de slag ging als trainer bij Ajax, leverde dat grappige situaties op: "Pa en ma zijn voor Feyenoord. Toen ik bij Ajax werkte, weigerde ma om naar De Arena te gaan. Pa wel, hoor. Stiekem vonden ze het misschien wel mooi dat ik daar stond." Dick: "Schrijf maar op, dan weet ik al hoe ma reageert: "Wat heb je nu weer gezegd?!"