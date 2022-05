Geschreven door Idse Geurts 17 mei 2022 om 09:05

Alfred Schreuder heeft zich maandag uitgelaten over de mogelijke veranderingen die hij gaat doorvoeren bij Ajax. De nieuwe hoofdtrainer deed dit in het Belgische sportprogramma Extra Time. Ook sprak Schreuder over mogelijke transfers en spelers die hij eventueel wil meenemen van Club Brugge. Zo kwam ook Noa Lang aan bod.

Als eerste laat Schreuder weten dat hij geen angst heeft om zijn succesvolle voorganger, Erik ten Hag, op te te volgen. “Zo denk ik niet. Ik ben ervan overtuigd dat ik ook succesvol kan zijn. Daar heb ik geen angst voor. Spelers vertrekken, maar er zullen ook nieuwe spelers worden teruggehaald. Het voordeel is dat ik Ajax ken, ik heb eerder bij de club gewerkt. Ik ken de manier van werken van Erik, dus zoveel anders dan toen zal het niet worden. Al ben ik deze keer hoofdtrainer in plaats van assistent”, stelt Schreuder.

Schreuder doet ook een boekje open over de eventuele spelers die komende zomer worden aangetrokken. In het speciaal over enkele spelers van Club Brugge. Zo lijkt het logisch dat Noa Lang nu in verband wordt gebracht met Ajax. Toch denkt Schreuder niet dat Lang naar Ajax zal komen. “Qua individuele speler is Noa een geweldige speler die nog veel stappen kan maken. Mee naar Ajax? Daar komt hij net vandaan. Ik denk dat er voor Noa een prachtig podium zal zijn in het buitenland als hij weer een stap gaat maken”, laat de oefenmeester optekenen.

Noa Lang lijkt dus niet naar Ajax te vertrekken. Wel gaf Schreuder aan dat bijvoorbeeld Hans Vanaken, drievoudig Gouden Schoen winnaar in België, het niveau van de Amsterdammers aan zou kunnen. “Hans is een topspeler. Hans kan qua voetbal honderd procent bij Ajax spelen”. Wellicht zien we Vanaken deze zomer dus naar Amsterdam trekken.