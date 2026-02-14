Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Het laatste Ajax Nieuws

'Schreuder lijkt Saoedi-Arabië spoedig te verlaten voor Europa'

Rik Engelbertink
bron: Het Laatste Nieuws
Alfred Schreuder met Owen Wijndal bij Ajax
Alfred Schreuder met Owen Wijndal bij Ajax Foto: © Pro Shots

Alfred Schreuder zou graag de nieuwe trainer van RSC Anderlecht worden, zo meldt het Belgische Het Laatste Nieuws. De trainerszoektocht bij paars-wit lijkt op een einde te komen, waar de oud-trainer van Ajax al spoedig aan de slag zou kunnen gaan. 

Anderlecht wil het pleit zo spoedig mogelijk beslechten. Schreuder en de Belgische club zijn al persoonlijk akkoord. De Saoedi-Arabische club Al-Diraiyah, waar Schreuder momenteel actief is, ligt echter nog dwars. Vooral de transfersom van Schreuder lijkt een probleem.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft Schreuder zijn zinnen gezet op een terugkeer in Europa. Andere kandidaten zoals Jon Dahl Tomasson, Maarten Martens en Paul Simonis vielen af. 

Het laatste Ajax Nieuws Alfred Schreuder
