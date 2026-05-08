Dick Schreuder naar Ajax? "Daar heeft hij wel ruzie voor over"

De trainerscarrousel draait op volle toeren en ook de naam van Dick Schreuder valt regelmatig in de hoofdstad. Hoewel de oefenmeester momenteel nog onder contract staat bij NEC, wordt er bij ESPN hardop gespeculeerd over een overstap naar Ajax. Volgens de analisten aan tafel zal Schreuder een eventuele kans in Amsterdam niet zomaar laten schieten.

In het programma Voetbalpraat vraagt Hedwiges Maduro zich hardop af hoe NEC in de wedstrijd staat. De Nijmegenaren hebben immers een goudmijn in handen met hun huidige trainer. "Mag Dick Schreuder weg van NEC? Want als ze van tevoren al horen: hij mag niet weg, dan komen ze ook niet. En ze moeten ook heel veel geld neerleggen, denk ik", aldus Maduro.

Arnold Bruggink is echter van mening dat de houding van de club ondergeschikt is aan de dadendrang van de trainer zelf. Hij vermoedt dat de succescoach bereid is om ver te gaan voor een kans bij de recordkampioen. "Als Dick Schreuder die kans krijgt, dan heeft hij daar wel een beetje ruzie voor over", stelt Bruggink stellig.