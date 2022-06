Geschreven door Idse Geurts 28 jun 2022 om 13:06

Op dit moment is een deel van de Ajax-selectie bezig met de eerste trainingen in De Lutte. De Amsterdammers kwamen afgelopen maandag aan en zullen hier onder andere twee oefenduels spelen. Dit trainingskamp zal echter vooral een mogelijkheid zijn voor jeugdspelers om zich in de kijker te spelen bij Alfred Schreuder. Het grootste gedeelte van de Ajax-selectie is immer nog afwezig vanwege hun vakantie. In totaal zijn er 29 spelers mee op het trainingskamp.

Naast veel jeugdspelers, zijn er echter ook paar teruggekeerde huurlingen van de partij. Zo mogen ook Kik Pierie, Lisandro Magallan en Hassane Bandé proberen indruk te maken op de technische staf van Ajax. Toch lijkt de toekomst van deze spelers al bepaald. Naar verluidt mogen alle drie uitkijken naar een nieuwe club.

Deze dinsdag staat er al gelijk een oefenduel op het programma voor Ajax. Om 18:00 uur trappen de Amsterdammers af tegen SV Meppen. De volgende oefenwedstrijd vindt plaats op zaterdag om 13:00 uur. Deze wordt gespeeld tegen het Duitse SC Paderborn.