Schreuder niet naar Anderlecht? "Niets bereikt in zijn carrière"

Alfred Schreuder is de topkandidaat om de nieuwe trainer van Anderlecht te worden. In België ziet men echter liever iemand anders voor de ploeg komen te staan. De ex-coach van Ajax en FC Twente is volgens de Waalse presentator en analist Marc Delire 'overal mislukt'.

Delire snapt totaal niet dat men Schreuder als de opvolger van Besnik Hasi ziet. "Waarom zou je Schreuder halen? Hij heeft nog niets bereikt in zijn carrière", klinkt het bij het Belgische RTL Sports. "Hij is ongelooflijk getalenteerd, en toch zit hij in de Saudische tweede klasse", zegt hij cynisch.

Schreuder staat momenteel aan het roer bij Al-Diriyah FC. De club wil een afkoopsom voor haar trainer. "Volgens mij zijn er genoeg uitstekende coaches in de Saudische tweede klasse. Blijf daar, we hebben hem niet nodig bij Anderlecht! Als Anderlecht bedoeld is om een Nederlands gezin dichter bij elkaar te brengen, prima!", besluit hij wederom cynisch.