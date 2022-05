Geschreven door Idse Geurts 16 mei 2022 om 09:05

Alfred Schreuder heeft zich in de pers voor het eerst uitgelaten over zijn overstap naar Ajax. De trainer laat tegenover De Telegraaf blijken dat hij het een enorme eer vindt om hoofdtrainer van Ajax te worden. Schreuder komt volgend seizoen in elke geval goed binnen bij Ajax. Afgelopen weekend wist de trainer met Club Brugge immers de landstitel van België te pakken.

In De Telegraaf blikt Schreuder terug op het proces voorafgaand aan het tekenen van zijn contract bij Ajax. “Het eerste contact met Ajax dateert van een aantal weken geleden, nadat het bekend was geworden dat Erik naar Manchester United zou gaan. Na het eerste gesprek had ik al een goed gevoel. Ajax is Ajax, voor een Nederlander het hoogste wat er is. Ik vind het een heel mooie uitdaging”, laat de nieuwe oefenmeester weten.

Vooral de gesprekken met de Ajax-directie gaven de doorslag voor Schreuder. “De gesprekken met Edwin van der Sar, Klaas-Jan Huntelaar en Gerry Hamstra zijn heel goed verlopen. Dat hebben ze hartstikke goed gedaan. Ik heb er het volste vertrouwen in dat ik ook veel steun krijg, maar ik heb ook het volste vertrouwen in mezelf”, stelt Schreuder.

Tot slot denkt Schreuder ook dat het behalen van de landstitel bij Club Brugge goed is voor zijn overstap naar Ajax. “Ik denk wel dat je er sterker door binnenkomt. Het is niet voor mezelf, want ik weet wat ik kan. Maar voor de buitenwacht is het wel goed”, besluit de trainer.