Schreuder over Ajax-huurling: "Hij wist niet wat hem overkwam"

Ahmetcan Kaplan krijgt dit seizoen de kans om bij NEC veel te spelen in de Eredivisie. De Turkse verdediger wordt door de Nijmegenaren gehuurd van Ajax. Kaplan is door NEC-trainer Dick Schreuder helemaal getransformeerd.

"Hij wist in het begin niet wat hem overkwam. Hij heeft de eerste drie weken niet kunnen praten, zo kapot was hij. Hij kon niet eens naar Amsterdam rijden", vertelt Schreuder in gesprek met de Volkskrant.

Volgens Schreuder kan je met hard trainer betere spelers maken, waardoor nieuwe spelers niet altijd nodig zijn. "Trainers zeggen altijd dat ze betere spelers moeten hebben. Nee, ze moeten aan de slag met spelers. Waarom begrijpt iemand het niet? Vaak omdat het hem nooit is verteld of aangeleerd. Als hij het daarna niet oppakt, kun je altijd zeggen dat iemand weg moet, omdat hij het niet wil begrijpen."