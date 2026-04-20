Schreuder over Ajax-huurling: "Hij wist niet wat hem overkwam"

bron: de Volkskrant
Dick Schreuder in Nijmegen Foto: © Pro Shots

Ahmetcan Kaplan krijgt dit seizoen de kans om bij NEC veel te spelen in de Eredivisie. De Turkse verdediger wordt door de Nijmegenaren gehuurd van Ajax. Kaplan is door NEC-trainer Dick Schreuder helemaal getransformeerd. 

"Hij wist in het begin niet wat hem overkwam. Hij heeft de eerste drie weken niet kunnen praten, zo kapot was hij. Hij kon niet eens naar Amsterdam rijden", vertelt Schreuder in gesprek met de Volkskrant

Volgens Schreuder kan je met hard trainer betere spelers maken, waardoor nieuwe spelers niet altijd nodig zijn. "Trainers zeggen altijd dat ze betere spelers moeten hebben. Nee, ze moeten aan de slag met spelers. Waarom begrijpt iemand het niet? Vaak omdat het hem nooit is verteld of aangeleerd. Als hij het daarna niet oppakt, kun je altijd zeggen dat iemand weg moet, omdat hij het niet wil begrijpen."

Kaplan wordt tot het einde van het seizoen door Ajax verhuurd aan NEC. De 23-jarige centrale verdediger heeft nog een eenjarig contract in de Johan Cruijff ArenA. Kaplan begon zondag in de bekerfinale tegen AZ (5-1) door een blessure op de bank en kwam niet in actie. De linkspoot is voor de eerstvolgende competitiewedstrijd tegen FC Twente geschorst.

Gerelateerd:
Fabrizio Romano

Fabrizio Romano: 'Ajax wil middenvelder (19) van Rangers halen'

Erik ten Hag op de tribune bij FC Twente

'Ajax laat talent transfervrij vertrekken: Ten Hag wil profiteren'

Jong Ajax viert goal van Don O'Niel

VIDEO | Samenvatting: Jong Ajax dankzij Don O'Niel langs Jong PSV

Rafael van der Vaart

Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"

Ronald Koeman jr. en Jeff Hardeveld

Telstar-speler naar Ajax? "Wil het liefst in Nederland blijven"

Paul Reverson

VIDEO | Ajax gaat ook in oefenduel met FC Twente nipt onderuit

Maher Carrizo

Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis

Erik ten Hag in De Grolsch Veste

FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"

Mark van Bommel

Mark van Bommel: "Gek, maar ik heb extreem veel gescoord tegen Ajax"

