Schreuder over Ajax: "Ik denk wel dat ze verder zijn dan toen"

Dick Schreuder kijkt met vertrouwen, maar ook met realisme, uit naar de topper tegen Ajax. NEC reist zaterdagavond af naar de Johan Cruijff ArenA voor het duel tussen de nummers drie en vier van de Eredivisie. Beide ploegen staan na 23 speelrondes op 42 punten, waardoor er op papier sprake is van een directe confrontatie om plek drie.

Toch wil Schreuder het belang van de wedstrijd niet overdrijven. "Het is natuurlijk een onderlinge strijd op de dag zelf, maar op de lange termijn is het allemaal niet beslissend", stelt de trainer tegenover de clubkanalen van NEC. "We moeten gewoon zorgen dat we daar goed voor de dag komen."

In december speelden NEC en Ajax in De Goffert met 2-2 gelijk. Volgens Schreuder is het echter niet verstandig om te veel conclusies te trekken uit dat duel. "We moeten zorgen dat we ons eigen spel kunnen spelen. En dan hebben we natuurlijk een kans. Ajax blijft gewoon een goede ploeg. Dat zal zaterdag niet anders zijn, in hun eigen huis."

De oefenmeester ziet bovendien progressie bij de Amsterdammers. "Ik denk wel dat ze verder zijn dan toen. Misschien niet in het aantal punten dat ze behalen, maar wel gewoon in het proces en het spelen. Op heel veel momenten zie je dat ze wedstrijden al eerder hadden kunnen beslissen."

Ook over zijn eigen ploeg is Schreuder positief. NEC draait een stabiel seizoen en mengt zich nadrukkelijk in de strijd om de bovenste plaatsen. "Ik denk dat wij gewoon best wel stabiel zijn. Hier en daar zul je wel een dipje hebben, maar over het algemeen denk ik dat wij op de goede weg zijn. We gaan richting het einde van het seizoen met een aantal mooie, lange wedstrijden nog", besluit de 54-jarige trainer.