Schreuder over woede na Ajax - NEC: "Dus daar was ik boos over"

Dick Schreuder baalde van het gelijkspel tegen Ajax, al overheerst bij de trainer van NEC ook trots. In de Johan Cruijff ArenA hield zijn ploeg de Amsterdammers op 1-1 en volgens de oefenmeester had er zelfs meer ingezeten dan dat ene punt.

"Ik ben niet blij, maar ik denk dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld en ik had liever drie punten gepakt", begint Schreuder in een interview met ESPN.

"Uiteindelijk ben ik wel tevreden met wat ik heb gezien. Ik was tevreden over het spel, het doorbewegen, de druk die we er constant op hielden. Het is natuurlijk niet makkelijk om hier in de ArenA te spelen, maar ik had wel een goed gevoel."

Toch zag hij ook waar het fout ging bij de openingstreffer van Mika Godts. "Bij de tegengoal moet Sano de bal gewoon achter de laatste linie leggen en dan verleg je het spel een keer, in plaats van dat we het voetballend proberen op te lossen. Er waren wel genoeg momenten dat we het voetballend goed doen en naar voren voetballen, maar deze momenten moeten er wel uit."

Of NEC zich daadwerkelijk kan mengen in de strijd om plek twee, laat Schreuder in het midden. "Dat willen jullie graag horen. Ik hoop dat de ploeg de volgende stap kan maken, niet alleen in de stand, maar het hele seizoen vol te houden. Die fase gaan we in", aldus de trainer, die vooral naar de langere termijn kijkt.

Direct na het laatste fluitsignaal gooide de 54-jarige zijn flesje water weg uit frustratie. "Aan het eind zie je dingen gebeuren en hoop je dat je geen counter tegenkrijgt. Dus daar was ik een beetje boos over. Als je terugkijkt, ben ik trots op de ploeg. Hoe wij op dit moment nog steeds met elkaar bezig zijn en bovenin blijven meedraaien", besluit Schreuder.