Schreuder reageert op Tadic-uitspraken: "Morgen mee aan de slag"
Dick Schreuder is voorafgaand aan het duel tussen Ajax en NEC ingegaan op het veelbesproken interview van Dusan Tadic. De trainer van NEC benadrukt dat er niets speelt binnen zijn selectie.
Tadic erkende in het interview dat hij het soms moeilijk heeft bij NEC en maakte daarin de vergelijking met zijn tijd bij Ajax. "In de tijd dat hij bij Ajax speelde stond hier natuurlijk een fantastisch elftal. Ik kan het mij soms wel voorstellen in de manier waarop hij het zegt, maar het gaat er dan weer om in welke context hij het precies heeft gezegd. Hoe bedoelt hij het nou? Er zit een veel breder verhaal aan dan dat het er kortzichtig staat. Er zijn altijd meer partijen bij betrokken", klinkt Schreuder bij ESPN.
"We proberen het gewoon rustig te houden, rustig te benaderen en dan gaan we er morgen even verder mee aan de slag. Maar zoals ik het aan de groep zie, ze zitten met elkaar aan tafel, ze hebben gelachen, dan is het allemaal duidelijk", aldus Schreuder.
"Kijk, dat wij met een heel nieuw proces bezig zijn binnen de club, vanaf de zomer, is duidelijk", vervolgt hij. "Heel veel nieuwe spelers, heel veel talenten en veel zaken die we beter moeten doen. Daar zie ik Dusan als groot onderdeel van, net als Linssen, Chery, Sandler of Nuytinck. Die jongens zijn allemaal gehaald om NEC te laten groeien. Dat zie ik bij Dusan elke dag. Ik zie niets geks en niets verkeerd."
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Schreuder reageert op Tadic-uitspraken: "Morgen mee aan de slag"
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