Schreuder reageert op Tadic-uitspraken: "Morgen mee aan de slag"

Tadic erkende in het interview dat hij het soms moeilijk heeft bij NEC en maakte daarin de vergelijking met zijn tijd bij Ajax. "In de tijd dat hij bij Ajax speelde stond hier natuurlijk een fantastisch elftal. Ik kan het mij soms wel voorstellen in de manier waarop hij het zegt, maar het gaat er dan weer om in welke context hij het precies heeft gezegd. Hoe bedoelt hij het nou? Er zit een veel breder verhaal aan dan dat het er kortzichtig staat. Er zijn altijd meer partijen bij betrokken", klinkt Schreuder bij ESPN.

"We proberen het gewoon rustig te houden, rustig te benaderen en dan gaan we er morgen even verder mee aan de slag. Maar zoals ik het aan de groep zie, ze zitten met elkaar aan tafel, ze hebben gelachen, dan is het allemaal duidelijk", aldus Schreuder.