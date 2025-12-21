Kick Off Podcast
Verweij geeft update: "Zou zomaar zijn laatste wedstrijd kunnen zijn"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Schreuder terug in Eredivisie? "Zou het wel heel leuk vinden"

Arthur
Alfred Schreuder
Alfred Schreuder Foto: © Orange Pictures

Op verschillende manieren belandden Dick (54), Alfred (53) en Bart Schreuder (42) in het trainersvak. De oudste, Alfred, die ook hoofdtrainer was bij Ajax, maakt nu indruk bij Al-Diriyah FC en vertelt in Voetbal International nog altijd vol liefde over de Eredivisie.

Alfred kwam lange tijd uit voor NAC Breda. "Ik ben tot mijn 36ste doorgegaan en wist net als Dick Schreuder meteen dat ik daarna trainer wilde worden", begint hij. "Ik had het geluk dat ik nog bij een profclub zat. Daardoor kon ik mijn diploma’s makkelijker halen. Voor Dick was dat moeilijker."

De oefenmeester van Al-Diriyah FC blikt vooruit. "Maar ik droom verder niet meer over de toekomst. Ik doe alleen nog dingen waarvan ik denk dat ze leuk zijn. Ik zou het wel heel leuk vinden om ooit nog bij NAC te werken. Misschien iets te romantisch gedacht, maar die club heeft iets speciaals. Een Avondje NAC meemaken, blijft bijzonder", aldus Schreuder.

Gerelateerd:
Fred Grim

Grim: "Totdat er een nieuwe TD is, blijf ik coach van Ajax 1"

0
Hans Kraay junior

Kraay twijfelt over rode kaart NEC: "Dit is niet de 89ste minuut"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Aaron Bouwman (uiterst links) met onder meer Wout Weghost Davy Klaasen en Steven Berghuis

Ajacied onthult: "Mijn vader was vroeger op de F-Side te vinden"

0
John van Loen

John van Loen is woest: "Gewoon een mes in mijn rug gestoken"

0
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
za
7/02
AZ
01:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd