Schreuder terug in Eredivisie? "Zou het wel heel leuk vinden"

Op verschillende manieren belandden Dick (54), Alfred (53) en Bart Schreuder (42) in het trainersvak. De oudste, Alfred, die ook hoofdtrainer was bij Ajax, maakt nu indruk bij Al-Diriyah FC en vertelt in Voetbal International nog altijd vol liefde over de Eredivisie.

Alfred kwam lange tijd uit voor NAC Breda. "Ik ben tot mijn 36ste doorgegaan en wist net als Dick Schreuder meteen dat ik daarna trainer wilde worden", begint hij. "Ik had het geluk dat ik nog bij een profclub zat. Daardoor kon ik mijn diploma’s makkelijker halen. Voor Dick was dat moeilijker."

De oefenmeester van Al-Diriyah FC blikt vooruit. "Maar ik droom verder niet meer over de toekomst. Ik doe alleen nog dingen waarvan ik denk dat ze leuk zijn. Ik zou het wel heel leuk vinden om ooit nog bij NAC te werken. Misschien iets te romantisch gedacht, maar die club heeft iets speciaals. Een Avondje NAC meemaken, blijft bijzonder", aldus Schreuder.