Geschreven door Idse Geurts 23 jun 2022 om 11:06

Alfred Schreuder heeft hoge ambities voor het aankomende seizoen. In gesprek met AjaxTV stelt de nieuwe trainer dat hij de Champions League wilt winnen met Ajax. Daarnaast noemt Schreuder de landstitel een ‘must’ en moeten ook de Johan Cruijff Schaal en KNVB Beker worden binnengehaald.

“Je moet altijd de ambitie hebben om het hoogste na te streven”, stelt Schreuder tijdens zijn officiële presentatie als trainer van Ajax. “Het is een must om kampioen te worden. En we willen de Johan Cruijff Schaal winnen en de beker. Maar we moeten ook de ambitie hebben om een keer de Champions League te winnen. Ajax heeft het in het verleden ook gedaan en we waren er drie jaar geleden nog dichtbij”, zo maakt Schreuder zijn doelstellingen duidelijk.

Het is echter nog wel de vraag met welke selectie Schreuder zijn ambities zal proberen waar te maken. Onder andere Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch hebben al een transfer gemaakt en ook Sébastien Haller staat op het punt om te vertrekken. “Dat hoort erbij”, stelt Schreuder kalm. “Het is juist mooi om te zien, daar zijn we Ajax voor. In het verleden is de club altijd krachtig genoeg geweest om daar weer talenten voor terug te halen. Ook Ten Hag moest telkens weer een nieuw team vormgeven.”

Tot slot, laat de nieuwe hoofdtrainer van Ajax weten dat er geen complete exodus van spelers zal plaatsvinden. “Maar we zullen echt niet iedereen zomaar verkopen. Er zijn echt wel spelers in deze selectie die we absoluut niet willen laten gaan”, besluit de oefenmeester.