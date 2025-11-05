'Schreuder waarschuwt Barça voor oud-Ajacied': "Hij is zeer snel"

VI ZSM
Ajax krijgt kritiek: "Dat lukt op dit moment helemaal niet"
bron: Mundo Deportivo
Alfred Schreuder heeft in aanloop naar de Champions League-wedstrijd tussen Club Brugge en FC Barcelona uitgebreid gesproken met Mundo Deportivo. De Nederlandse coach ziet bij de Belgische kampioen een opvallende speler die hem doet denken aan Pedri.

Schreuder heeft een indrukwekkende carrière als trainer opgebouwd. De geboren Barnevelder werkte eerder als assistent bij Hoffenheim, Ajax en FC Barcelona. Later stond hij aan het roer bij Ajax en was hij ook hoofdtrainer bij clubs als Club Brugge.

“Ze hebben een heel sterke winnaarsmentaliteit, vergelijkbaar met Atlético Madrid. Net als Barcelona en Real Madrid in Spanje weten ze dat als ze in België op hun normale niveau spelen, ze winnen. Dat is iets wat ik ook heb geprobeerd te behouden, omdat het een beetje voortkomt uit de Ajax-filosofie: als je op 100% van je normale niveau speelt, win je. Die mentaliteit zit diep geworteld in het DNA van de club”, legt de trainer uit.

Schreuder licht vervolgens de uitblinkers bij Club Brugge toe. “Voor mij is Hans Vanaken de belangrijkste speler. Wat Pedri voor Barça is, is Vanaken voor Club Brugge”, zegt hij. “Hij is de aanvoerder en zou op een hoger niveau kunnen spelen, zoals Vincent Kompany pas ook aangaf. Hij is een topspeler. En in de aanval hebben ze goede, zeer snelle vleugelspelers, zoals Forbs op rechts”, analyseert de voormalig trainer van Ajax.

