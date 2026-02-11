Meldingen
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
'Schreuder weg bij NEC? Trainer wil weg ondanks claim Boekhoorn'

Rik Engelbertink
bron: De Gelderlander
Dick Schreuder
Dick Schreuder Foto: © BSR Agency

Dick Schreuder gaat na dit seizoen niet meer actief zijn als trainer van NEC, zo meldt De Gelderlander. Marcel Boekhoorn is er heilig van overtuigd dat Schreuder blijft, maar de trainer zelf lijkt andere ambities te hebben.

De krant schrijft dat Schreuder veel bewijsdrang heeft en zo snel mogelijk stappen wil maken in het voetbal. Ondanks zijn leeftijd hoopt Schreuder nog altijd de top te halen. "Daarom is Schreuder vastberaden om als trainer wél de top te halen", zo klinkt het. 

Een aanbieding vanuit de traditionele top drie lijkt Schreuder dan ook niet naast zich neer te gaan leggen. "Dus is het goed voor te stellen dat Schreuder toehapt als Ajax, Feyenoord of PSV zich weer meldt. Gezien het huidige succes van NEC lijkt dat een kwestie van tijd."

Ajax Onder 19

Ajax-talent vraagt aandacht voor gevoelig onderwerp: "Ik had..."

Valentijn Driessen

Driessen snapt niks van Grim: "Had er veel eerder in gemoeten"

Video’s
Guus Hiddink bij een Champions League-duel van PSV in Eindhoven

Guus Hiddink geniet van Ajacied: "Ik had er een hoge pet van op"

Jordi Cruijff

Cruijff onder vuur: "Ajax heeft de sleutels aan hem gegeven"

Bram van Polen

Van Polen ziet Jordi Cruijff statement maken: "Drukt zijn stempel"

Fred Grim

Fred Grim aangepakt: "De technische staf vind ik ook gewoon k*t"

Amourricho van Axel Dongen en Kodai Sano

Van Axel Dongen houdt contact met Ajax: "Dat is gewoon fijn"

Oleksandr Zinchenko klapt

Samenvatting: Zinchenko trefzeker in gewonnen oefenduel van Ajax

Kenneth Perez

Perez: "Hij heeft veel minder punten verzameld dan Heitinga"

