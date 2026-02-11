'Schreuder weg bij NEC? Trainer wil weg ondanks claim Boekhoorn'

Dick Schreuder gaat na dit seizoen niet meer actief zijn als trainer van NEC, zo meldt De Gelderlander . Marcel Boekhoorn is er heilig van overtuigd dat Schreuder blijft, maar de trainer zelf lijkt andere ambities te hebben.

De krant schrijft dat Schreuder veel bewijsdrang heeft en zo snel mogelijk stappen wil maken in het voetbal. Ondanks zijn leeftijd hoopt Schreuder nog altijd de top te halen. "Daarom is Schreuder vastberaden om als trainer wél de top te halen", zo klinkt het.

Een aanbieding vanuit de traditionele top drie lijkt Schreuder dan ook niet naast zich neer te gaan leggen. "Dus is het goed voor te stellen dat Schreuder toehapt als Ajax, Feyenoord of PSV zich weer meldt. Gezien het huidige succes van NEC lijkt dat een kwestie van tijd."