'Schreuder weigert lucratief contract': "Andere ijzers in vuur"

Alfred Schreuder gaat Al-Nasr verlaten. De voormalig Ajax-trainer wil naar verluidt aan de slag in Duitsland. Schreuder wordt in verband gebracht met een functie bij de Duitse nationale ploeg.

"Schreuder laat lucratief contract schieten en vertrekt uit Midden-Oosten", schrijft Joost Blaauwhof bij Voetbal International. De trainer zou graag 'dichter bij huis' aan de slag willen. Ergens waar hij zijn gezin om zich heen heeft, klinkt het.

Al-Nasr zou volgens berichten geprobeerd hebben Schreuder van gedachten te laten veranderen met een nieuw contract voor twee jaar. "Dat aanbod kreeg de oefenmeester, nadat hij in de winterstop intern al zijn vertrek aangekondigd had."

In Duitsland wordt gespeculeerd dat Julian Nagelsmann, de bondscoach van Duitsland, Schreuder graag aan zijn technische staf wil toevoegen. De 52-jarige trainer zou na de Final Four van de Nations League in juni het stokje moeten overnemen van Sandro Wagner, die dan vertrekt. Dat gerucht wordt door VI ontkracht. "Die berichten worden stellig ontkend. Trainer heeft andere ijzers in het vuur."