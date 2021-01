Geschreven door Auke Kooreman 24 jan 2021 om 21:01

Perr Schuurs heeft op het moment zware concurrentie van Jurrien Timber. Zondagmiddag mocht de Limburger op bekende bodem in de basis starten.

Voor een Ajax-verdediger is het tegen de mindere ploegen vaak een rustige middag of avond. Zondagmiddag had Schuurs het niet erg druk op een paar sprintmomenten na. “Het is altijd leuk om te spelen tegen je oude club. Ik ben blij dat ik vandaag mocht spelen, maar nog blijer met drie punten,” vertelt Schuurs in gesprek met ESPN.

De centrale verdediger speelde hierdoor zijn tweede wedstrijd achter elkaar. Met de concurrentie van Jurrien Timber is dat tegenwoordig geen zekerheid meer. “Bij Ajax heb je altijd concurrentie. Dat is altijd goed en daar ben ik mij ook van bewust.” De reden dat Schuurs boven werd Timber gekozen had te maken met de uitslag van de coronatest. De uitslag van Timbers test was tot vlak voor de aftrap nog niet binnen, waardoor hij niet kon starten. Uiteindelijk bleek de test negatief en kon Timber dus wel op de bank plaatsnemen.

Ondanks de concurrentie sprak Ajax wel hun vertrouwen uit door het contract van Schuurs te verlengen. “Het is heel fijn ik mijn contract mocht verlengen. Het geeft je een goed gevoel. Dat gevoel moet ik de komende weken ook op het veld laten zien. In het eerste halfjaar heb ik bijna alles gespeeld.”