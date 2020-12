Geschreven door Auke Kooreman 02 dec 2020 om 10:12

De Nederlandse media is het beste in het bekritiseren van spelers, maar Schuurs liet negatieve meningen achterwegen door een geweldige wedstrijd te spelen. De jonge verdediger was sterk in zijn duels en goed aan de bal.

De Limburger kwam in 2018 naar Amsterdam en was vaak het middelpunt in veel voetbaldiscussies. De centrale verdediger werd rustig gebracht en speelde in zijn eerste seizoen alle wedstrijden in Jong Ajax, maar is 2 jaar later een vaste kracht voor Erik ten Hag.

Dinsdagavond liet Schuurs zien waarom hij een vaste waarde is geworden en keek terug op een goede wedstrijd. Wekelijks duels met Sadio Mané, Duván Zapata of Olivier Giroud wend nooit voor de verdediger die elke week zijn rugzak vult met ervaring. “Ik voel duidelijk dat ik elke week steeds meer ervaring op doe, waardoor ik comfortabeler mijn wedstrijden kan spelen,” vertelt de Schuurs in gesprek met Veronica. Het vertrouwen spatte ervan af bij Schuurs in het stadion van de club die heel erg enthousiast is over de jonge verdediger. Eerder in de week kwamen zelfs berichten dat Liverpool 30 miljoen wil neerleggen voor Schuurs. “Ja, natuurlijk krijg ik dat allemaal mee, maar ik vlieg vanavond gewoon terug naar Amsterdam. Ik heb het naar mijn zin en ben hier nog niet klaar.”

Schuurs nam zijn doelman na afloop volledig in bescherming. Andre Onana staat in alle competities bekend als een geweldige betrouwbare doelman. De Kameroener liet dinsdagavond zien dat hij ook gewoon een mens is. “Onana is een geweldige keeper. Ja, dat hij dan een fout maakt zijn wij niet gewend, maar dat kan iedereen gebeuren.”

Andre Onana reageerde kort tegen over Veronica over de inschattingsfout: “Ik neem alle verantwoordelijkheid voor mijn fout. Ik weet niet wat er gebeurde, maar het nooit mogen gebeuren. Daar ben ik alles behalve blij over en door mij hebben wij uiteindelijk niet gewonnen of gelijkgespeeld.