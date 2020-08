Geschreven door Jessica Westdijk 19 aug 2020 om 16:08

Perr Schuurs maakt zijn debuut in de voorselectie van Oranje, zo is woensdag gebleken. De voorselectie is samengesteld door Ronald Koeman, die inmiddels naar FC Barcelona is vertrokken.

Schuurs was de afgelopen 2 jaar een vaste waarde in Jong Oranje en kan nu dus wellicht gaan debuteren in het grote Oranje. Naast Schuurs maken nog 3 Ajacieden deel uit van de voorselectie: Donny van de Beek, Daley Blind en Quincy Promes.

Nederland speelt op 4 september het eerste Nationaal League-duel tegen Polen. Op maandag 7 september is Italië de tweede tegenstander. Beide duels zijn in de Johan Cruijff Arena en beginnen om 20.45.