Geschreven door Jeroen Baaij 13 mei 2021 om 17:05

Perr Schuurs stond na de wedstrijd ook voor de camera van ESPN. Schuurs gaf aan dat er voor VVV er meer op het spel stond. Verder gaf hij aan dat Ajax ook na het kampioenschap alles wilde winnen. Volgens Schuurs overheerste nu ook wel tevredenheid vanwege de overwinning, maar het spel was niet bijzonder. “Ik was blij dat ik mocht starten”, volgens Schuurs. Hij gaf aan dat het wel weer heerlijk was om weer in de basis te staan.

Schuurs vertelde tegen Milan van Dongen dat hij in de eerste seizoenshelft bijna alles speelde, maar in de tweede seizoenshelft was het qua aantal veel minder. Schuurs vertelde dat hij veel in gesprek is met Ten Hag. In deze gesprekken wordt veel aandacht besteed aan de verbeterpunten van Schuurs.

Maar ondanks dat hij niet veel speelde in de succesvolle tweede seizoenshelft was Schuurs heel blij dat Ajax kampioen was geworden. Schuurs had ook zeker het gevoel dat het ook zijn kampioenschap was. “Ik ga met vertrouwen het nieuwe seizoen in”, aldus Schuurs. Schuurs heeft dan ook geen enkele intentie om weg te gaan. “Ik wil graag bij Ajax spelen. Dat is wat ik wil.”, aldus Schuurs. Schuurs gaf als laatste nog aan dat hij na Vitesse uit even vrij neemt en dan op weg gaat naar het jeugd EK.