'Schuurs doorstaat medische keuring en tekent driejarig-contract'

Perr Schuurs staat op het punt zijn rentree te maken op de Nederlandse velden. De verdediger heeft zijn medische keuring bij NEC succesvol doorstaan, waardoor niets een terugkeer naar de Eredivisie nog in de weg staat. Dat meldt De Telegraaf .

Afgelopen woensdag onderging Schuurs de medische tests in Nijmegen. NEC had vooraf al uitgebreid informatie ingewonnen bij zijn voormalige werkgevers in Italië en bij Fysiomed, waar de verdediger het laatste deel van zijn revalidatie afwerkte. Schuurs kampte de afgelopen periode met ernstige knieproblemen, maar die lijken inmiddels definitief achter hem te liggen. "De knie is in orde bevonden en dat lag ook in de lijn der verwachting."

De 25-jarige verdediger zal op korte termijn zijn handtekening zetten onder een contract tot de zomer van 2029. De verwachting is dat NEC hem begin volgende week officieel presenteert in De Goffert.